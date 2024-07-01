Москва, 2 июля, 2024, 02:58 — ИА Регнум. Приставы изъяли и передали в доход российского бюджета акции двух компаний украинского олигарха Игоря Коломойского (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и 503 объекта недвижимости должников по его делу.

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По информации директора ФССП РФ Дмитрия Аристова, решение об изъятии в доход государства 100% долей компаний Коломойского было принято Кошехабльским районным судом Адыгеи.

Олигарх занимался экстремистской деятельностью, как и его партнёры по бизнесу, а также финансировал украинскую армию.

Таким образом, в доход государства переданы акции ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг-ЮГ», а также 503 объекта недвижимого имущества должников по делу, сказал «РИА Новости» Аристов.

Как сообщало ИА Регнум, киевский суд лишил Коломойского возможности внесения залога для выхода из СИЗО. Он арестован до 7 июля в рамках уголовного дела об организации заказного убийства.

По мнению экспертов, Коломойского могут приговорить к пожизненному заключению.

В СБУ отметили, что «известный украинский бизнесмен», уже находящийся под арестом в связи с подозрением в совершении других преступлений, причастен к организации заказного убийства директора юридической компании в 2003 году.