Симферополь, 9 июля, 2024, 07:10 — ИА Регнум. Олигархи с Украины, имевшие активы в Крыму, уже лишились наиболее крупных объектов, которые попали в собственность региона или были переданы российским инвесторам, сообщил журналистам председатель крымского парламента Владимир Константинов.

Crimea.gov.ru Владимир Константинов

«Наиболее крупные, видные предприятия уже находятся в собственности республики или российских инвесторов», — сказал спикер, слова которого приводит телеканал РЕН ТВ.

Глава парламента отметил, что власти продолжают обрабатывать обращения граждан. Кроме того, по его словам, в указанном направлении действует антитеррористическая комиссия, которая примет квалифицированное решение по новым объектам. Константинов пообещал, что результаты этой работы обнародуют.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года квартиру семьи Зеленских в Крыму власти региона продали в рамках аукциона за 44 млн 356 тыс. рублей. Отмечалось, что этот лот стал самым востребованным объектом недвижимости среди выставленных на торги.

8 июня Владимир Константинов заявил, что в Крыму собираются национализировать активы ещё 110 украинских олигархов. В этот список включили бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, который является бенефициаром ООО «Антей 2012», правообладателем недвижимого имущества в Ялте на улице Мухина.

12 июня стало известно, что Крым получил в собственность квартиру семьи украинского политика и предпринимателя Виталия Хомутынника, который является соратником главы киевского режима Владимира Зеленского. Объект недвижимости находится в посёлке Ливадия на южном берегу полуострова.

Также в собственность Республики Крым перешли активы победительницы конкурса «Евровидение» от Украины в 2016 году певицы Сусаны Джамаладиновой, которая выступает под псевдонимом Джамала. Также были национализированы два земельных участка и жилое здание в Алуште, оформленные на её родственников.