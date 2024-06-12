Симферополь, 12 июня, 2024, 07:45 — ИА Регнум. В собственность Республики Крым перешла квартира семьи соратника главы киевского режима Владимира Зеленского, украинского политика и предпринимателя Виталия Хомутынника, заявил глава регионального парламента Владимир Константинов.

Иван Шилов ИА Регнум

Последним решением национализирована квартира и ряд других объектов, оформленных на родственников Хомутынника», — приводит его слова «Газета.Ru».

По словам Константинова, национализированная недвижимость находится в посёлке Ливадия на южном берегу Крыма. Он также подчеркнул, что власти региона продолжат выявлять и национализировать имущество лиц, совершающих недружественные действия в отношении РФ.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2023 года в министерстве имущественных и земельных отношений Крыма сообщили, что национализированная квартира семьи Зеленских по итогам торгов ушла с молотка за 44 млн 356 тыс. рублей. Новой хозяйкой квартиры стала москвичка, которая, по её словам, приобрела жилплощадь в личное пользование.

8 июня Владимир Константинов сообщил, что в Крыму планируется национализировать имущество ещё 110 украинских олигархов, поддерживающих киевский режим и спонсирующих ВСУ. Соответствующий проект постановления поступил в Государственный совет Республики Крым.