Ялта, Крым, 30 октября, 2023, 19:48 — ИА Регнум. Национализированная квартира семьи Зеленских в Крыму ушла с молотка за 44 млн 356 тыс. рублей. Как заявили 30 октября в министерстве имущественных и земельных отношений республики, в аукционе приняли участие два человека.

Макс Ветров/РИА Новости

Изначально квартиру общей площадью 119,5 кв. м. выставили на торги 7 октября и продавали за 24,6 млн рублей. Чтобы внести заявку, необходимо было также внести задаток в виде 50% от первоначальной суммы. Спикер крымского парламента Владимир Константинов отметил, что лот стал самым востребованным объектом недвижимости, выставленным на торги.

Аукцион организовала Распорядительная дирекция имущества Крыма, он прошёл в онлайн-формате. По итогам торгов, новой хозяйкой квартиры, в которой когда-то бывали глава киевского режима Владимир Зеленский и его супруга Елена, стала москвичка Ольга Липовецкая, которая, по её словам, приобрела недвижимость в личное пользование. Другой участницей аукциона оказалась ещё одна жительница Москвы, Юлия Кальницкая.

Решение о национализации имущества принял 24 мая крымский парламент. Депутаты проголосовали за изменение правового статуса объектов украинских политиков и олигархов, глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что на полуострове продолжается «национализация имущества врагов России».

Говоря о Зеленском, спикер Константинов отметил, что глава киевского режима создал «бизнес на пушечном мясе». В Крым ему дорога только под конвоем, а апартаменты — в тюремных камерах, резюмировал он. Национализацию квартиры Зеленского в Госсовете Крыма при этом назвали «крайней формой» выстраивания отношений при отсутствии хотя бы каких-то иных механизмов.