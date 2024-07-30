Москва, 30 июля, 2024, 21:21 — ИА Регнум. В Савёловский суд Москвы поступило исковое заявление владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук к своему мужу, сообщается 30 июля в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Исковые требования не раскрываются.

«В Савёловский районный суд города Москвы поступило исковое заявление Бакальчук Т. В. к Бакальчуку В. С. Предметом заявленного генеральным директором Wildberries иска являются требования, вытекающие из семейных правоотношений», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись разговора с совладельцем Wildberries Владиславом Бакальчуком, утверждавшим, что маркетплейс подвергся попытке «рейдерского захвата».

Позднее Татьяна Бакальчук опровергла информацию о захвате компании. По её словам, в маркетплейсе происходит не «захват», а «развод». Она также подтвердила информацию о начале бракоразводного процесса со своим мужем. Основательница маркетплейса добавила, что всё было согласовано с её супругом, лично присутствовавшим на презентации новой структуры объединённой компании.

В Кремле отметили, что вопрос слияния компаний Wildberries и Russ находится вне компетенции властей, как и семейные отношения основателей маркетплейса.

Слияние Wildberries с группой Russ может привести к потере основательницей маркетплейса Татьяной Бакальчук компании, отмечал ранее в своём Telegram-канале совладелец и президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев.

29 июля стало известно, что домен маркетплейса Wildberries — wildberries.ru — теперь принадлежит его совместной с Russ компании «РВБ».