Москва, 27 июля, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Слияние Wildberries с группой Russ может привести к потере основательницей маркетплейса Татьяной Бакальчук компании. Такое мнение в своём Telegram-канале выразил совладелец и президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Он подчеркнул, что не является инсайдером, но считает ситуацию удивительной и беспрецедентной в бизнес-сообществе.

По словам Алексеева, проблему представляет собой тот факт, что Татьяна Бакальчук является и собственником, и генеральным директором ООО «Вайлдберриз».

«Она может единолично принимать любые решения, даже не очень правильные», — написал он.

Далее Алексеев напомнил, что в совместной компании ООО «РБВ» 65% принадлежат Wildberries, 35% — ООО «Стинн». Соответственно, из суммы уставного капитала «РБВ» понятно, что группа Russ внесла в общий «бюджет» лишь 7 млн рублей. При этом, как указал Алексеев, созданной структуре уже были переданы 27 юридических лиц, занимающихся логистикой и разработкой маркетплейса. Фактически это основа бизнеса, отметил Алексеев.

Он также заявил, что новая компания перезаключает договоры с контрагентами, из-за чего у ООО «Вайлдберриз» в результате сохраняться права лишь на сайт и торговые знаки. Также директором «РВБ» значится Робер Мирзоян из группы Russ, а вся документация хранится по юридическому адресу группы. По мнению Алексеева, доля рекламной группы, превышающая 1/3, в бизнесе является сильной позицией, исходя из которой сместить Мирзояна будет сложно.

Как передавало ИА Регнум, глава Чечни Рамзан Кадыров 23 июля опубликовал видеозапись разговора с совладельцем Wildberries Владиславом Бакальчуком, утверждавшим, что маркетплейс подвергся попытке «рейдерского захвата». Позднее Татьяна Бакальчук опровергла информацию о захвате компании.

Заявления мужа она назвала попыткой ввести общество в заблуждение, отметив, что он был в курсе слияния компаний. Она также подтвердила ранее заявление о процессе развода с супругом и пожелала оставить подробности при себе.

В Кремле отметили, что вопрос слияния Wildberries и Russ находится вне компетенции правительства, как и семейные отношения основателей маркетплейса.