Москва, 29 июля, 2024, 23:46 — ИА Регнум. Домен маркетплейса Wildberries — wildberries.ru — теперь принадлежит его совместной с Russ компании «РВБ». Об этом свидетельствуют данные сервиса проверки доменов.

РИА Новости / Наталья Селиверстова

Согласно информации сервиса для проверки доменных имен Whois+, администратором домена является ООО «РВБ». Домен создан в 2004 году и оплачен до конца марта 2025.

В середине июня Wildberries объявил, что маркетплейс и группа Russ, оператор наружной рекламы, объединяются для создания совместной новейшей цифровой торговой платформы. В начале июля Wildberries и Russ учредили совместное предприятие — компанию «РВБ».

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись разговора с одним из основателей Wildberries Владиславом Бакальчуком, который утверждал, что маркетплейс подвергся попытке «рейдерского захвата».

Позднее супруга Татьяна Бакальчук опровергла информацию о захвате маркетплейса, отметив, что её супруг был в курсе проведения сделки с компанией Russ Outdoor. Она также заявила о начале бракоразводного процесса и подчеркнула, что не является чьей-то заложницей и ни от кого не скрывается.

В Кремле отметили, что вопрос слияния Wildberries и Russ находится вне компетенции правительства, как и семейные отношения основателей маркетплейса.

Слияние Wildberries с группой Russ может привести к потере основательницей маркетплейса Татьяной Бакальчук компании. Такое мнение в Telegram-канале выразил совладелец и президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев.

По информации Алексеева, деньги из компании никогда не выводились. На конец 2023 года, только на балансе ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ», накопилось 53 млрд собственных активов. Глава DNS, уточнил, что «это чистые бухгалтерские цифры», которые не отражают инвестиции в софт, маркетинг, сеть и т.д., которые проходят по балансу как затраты.