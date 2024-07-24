Москва, 24 июля, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 24 июля заявил, что Кремль не может вмешиваться в вопрос слияния компаний Wildberries и Russ.

Валерий Шарифулин/ ТАСС

«Можно только поддержать <…> мы не можем вмешиваться ни в эти действия, ни в семейные отношения. Поэтому эта тема вне нашей компетенции», — заявил представитель Кремля.

В СМИ сообщали о письме, направленном в адрес президента России Владимира Путина, с просьбой поддержать план слияния двух компаний. Как подтвердил Песков, действительно, средства массовой информации спрашивали о поручении президента поддержать такое решение.

Ранее, 23 июля, глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись разговора с совладельцем Wildberries Владиславом Бакальчуком, который утверждал, что маркетплейс подвергся попытке «рейдерского захвата».

Позднее в тот же день основательница Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла информацию о захвате маркетплейса. Она заявила, что в компании происходит не «захват», а «развод». Она подтвердила информацию о начале бракоразводного процесса со своим супругом Владиславом Бакальчуком. Основательница маркетплейса добавила, что её супруг владеет 1% компании и не участвует в управлении компанией. Она пояснила, что сделка об объединении Wildberries с Russ уже одобрена.

Песков прокомментировал журналистам, что в Кремле не видели заявления Кадырова о «рейдерском захвате» компании Wildberries.