Москва, 30 июля, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Высокая инфляция в экономике, как и высокая температура у человека, свидетельствует о проблемах со здоровьем, заявила 30 июля глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Алексей Смышляев/ТАСС

ЦБ повышает ключевую ставку для того, чтобы охладить «избыточный, проинфляционный спрос» и вернуть инфляцию к целевым показателям, сказала Набиуллина на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

«Нам часто задают вопрос: «А зачем снижать инфляцию такой ценой? Пусть она будет не 4%, а 6-8%, зато предприятия будут брать больше кредитов и инвестиций на автоматизацию, а люди — покупать больше товара. Давайте не будем повышать ключевую ставку, а еще лучше — её снизим. Это опасная иллюзия. Ведь о чём говорит высокая инфляция? Как и высокая температура у человека, она говорит о проблемах со здоровьем», — отметила глава ЦБ.

Недостатка в деньгах в российской экономике даже при высоких ставках нет, а ЦБ повышает ключевую ставку, чтобы слишком быстрый рост спроса «не вылился в инфляционную спираль», добавила Набиуллина.

Как передавало ИА Регнум, 26 июля Банк России впервые с декабря 2023 года поднял ключевую ставку — с 16% до 18%. Темпы роста инфляции увеличились, и её уровень выше предусмотренного в прогнозе в апреле 2024 года, отмечалось в сообщении регулятора. Чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, подчеркнул ЦБ.

Повышение Банком России ключевой ставки может помочь сдержать рост закредитованности хозяйствующих субъектов, отмечал в беседе с ИА Регнум доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб. По словам эксперта, в России спрос на кредиты остаётся высоким, и это говорит о том, что заёмщики готовы обслуживать обязательства по высоким ставкам. Однако это может привести к росту цен в экономике, а процентные ставки повышаются для снижения спроса на кредиты и стабилизации экономики, добавил Твердохлеб.