Москва, 26 июля, 2024, 18:32 — ИА Регнум. Повышение Банком России ключевой ставки может помочь сдержать рост закредитованности хозяйствующих субъектов. Об этом 26 июля корреспонденту ИА Регнум заявил доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Банк России впервые с декабря 2023 года увеличил ключевую ставку с 16% до 18%, а также скорректировал прогноз по инфляции на 2024 год до 6,5–7,0%.

«Это свидетельствует о том, что сейчас факторы, провоцирующие инфляцию в российской экономике, достаточно сильны. Такие меры направлены на сдерживание инфляционных процессов путём повышения стоимости заимствования на рынке. Уровень процентных ставок оказывает серьёзное влияние на ситуацию на рынке. Более высокие ставки по кредитам снижают спрос на кредитные ресурсы и помогают сдерживать инфляцию. Центральный банк ожидает, что это поможет стабилизировать цены», — пояснил экономист.

Он отметил, что сейчас наблюдается «ползущая» инфляция, которая может перейти в «галопирующую», если её не остановить. Поэтому Центральный банк принял разумное и оправданное решение увеличить ключевую ставку, чтобы предотвратить дальнейший рост цен.

По словам эксперта, в России спрос на кредиты остаётся высоким, что говорит о том, что заёмщики готовы обслуживать обязательства по высоким ставкам. Однако это может привести к росту цен в экономике. Процентные ставки повышаются для снижения спроса на кредиты и стабилизации экономики.

«Ожидается, что спрос на кредиты в экономике снизится, что в настоящих условиях можно рассматривать как позитивное явление. Это поможет предотвратить негативное влияние высокой инфляции на стабильность экономики через высокие темпы роста цен, которые приводят к дисбалансу в экономике. Уровень закредитованности действующих хозяйствующих субъектов высок, что вызывает опасения. Повышение ключевой ставки может помочь сдержать рост закредитованности заёмщиков. Если предпринятые меры приведут к стабилизации экономики, то в октябре и ноябре Банк России может рассмотреть возможность снижения ключевой ставки», — добавил Твердохлеб.

В свою очередь эксперт по недвижимости Константин Барсуков считает, что повышение ключевой ставки никак не повлияет на рынок ипотеки.

«Для большинства заёмщиков ставки 16–18% являются слишком высокими, заградительными. Такие люди не будут брать ипотеку с минимальным первоначальным взносом. Однако есть и те, кто уже продал свою квартиру и планирует взять кредит на доплату, чтобы приобрести более просторное жильё. Для них даже повышение на 2% не станет препятствием», — пояснил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, в пресс-службе Центробанка сообщили, что темпы роста инфляции увеличились и она складывается выше прогноза регулятора, сделанного в апреле, а увеличение внутреннего спроса всё ещё значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жёсткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее. Регулятор оценит целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки во время ближайших заседаний, говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 июля назвал весьма позитивными показатели экономического развития России и по отраслям, и в целом по росту ВВП. Он уточнил, что в вопросе перегрева экономики ведутся рабочие обсуждения и принимаются необходимые меры.