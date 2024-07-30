Москва, 30 июля, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Ставки по ипотеке неизбежно начнут снижаться, заявила 30 июля глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Совете Федерации.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press Эльвира Набиуллина

«По мере того, как нынешний всплеск инфляции будет затухать, ставки по ипотеке неизбежно должны пойти вниз», — сказала она.

По словам главы ЦБ, в период низкой инфляции, перед пандемией, российские банки выдавали кредиты под 8-9% годовых без бюджетной поддержки и дорогостоящих льготных программ.

Как передавало ИА Регнум, 26 июля Банк России впервые с декабря 2023 года поднял ключевую ставку с 16% до 18%. В регуляторе отметили, что темпы роста инфляции увеличились и она складывается выше прогноза регулятора, сделанного в апреле. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, подчеркнули в ЦБ.

Повышение Банком России ключевой ставки может помочь сдержать рост закредитованности хозяйствующих субъектов, поделился мнением доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб. По словам эксперта, в России спрос на кредиты остаётся высоким, что говорит о том, что заёмщики готовы обслуживать обязательства по высоким ставкам. Однако это может привести к росту цен в экономике. Процентные ставки повышаются для снижения спроса на кредиты и стабилизации экономики.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Банк России держит высокую ставку из-за перегрева ипотечного рынка. По его словам, специалисты экономического блока, Центробанка считают, что ипотека — одна из причин опасного разогрева экономики.