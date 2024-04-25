Москва, 25 апреля, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Специалисты считают, что рынок ипотечного кредитования перегрет, и это заставляет ЦБ держать высокую ключевую ставку, заявил 25 апреля президент России Владимир Путин.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Как считают некоторые эксперты, ипотека — одна из причин опасного разогрева экономики, сказал глава государства на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Специалисты экономического блока, Центробанка считают, что у нас перегрет рынок ипотечного кредитования, и это может негативно сказаться на инфляции, соответственно, заставляет Центральный банк держать высокую ключевую ставку», — сказал президент.

Как передавало ИА Регнум, 25 апреля Путин также заявил, что Центробанк держит ключевую ставку на высоком уровне из-за рисков инфляции. В противном случае инфляция могла бы достичь двухзначных показателей, как это происходит в Турции и ряде других стран, сказал глава государства.

В своём выступлении на съезде РСПП президент также отметил, что угроза инфляции в России ещё есть, но тенденции в этом вопросе положительные.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в марте заявила, что Банк России выступает за завершение программ льготной ипотеки на новостройки летом 2024 года. При этом она призвала к сохранению адресных льготных ипотечных программ для конкретных категорий заёмщиков.

В октябре 2023 года Набиуллина отметила, что льготные ипотечные программы в России необходимо сворачивать по мере истечения срока их действия, поскольку они разгоняют цены на жильё. Позднее она поддержала меры правительства по уточнению параметров льготной ипотеки, отметив, что на рынке ипотеки есть риск «перегрева».