Мелитополь, 29 июля, 2024, 19:35 — ИА Регнум. Жительницу Запорожской области приговорили к семи годам колонии общего режима за подготовку теракта, а также незаконное хранение наркотиков. Об этом сообщили в Следственном управлении СК по региону.

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«Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Запорожской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местной 52-летней жительнице. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 361, ч. 3 ст. 222.1 ч. 1 ст. 228 УК РФ (приготовление к совершению акта международного терроризма; незаконное приобретение, передача, хранение и перевозка взрывных устройств; незаконное хранение наркотических средств)», — говорится в Telegram-канале СК по Запорожской области.

По версии следствия, женщина планировала совершить террористический акт в сентябре 2022 года на территории Запорожской области, однако была задержана правоохранителями. По месту жительства фигурантки в рамках следственных мероприятий были также обнаружены наркотики.

«Приговором суда фигурантке назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет со штрафом в размере 15 тыс. рублей. Отбывать его она будет в исправительной колонии общего режима», — сказано в сообщении ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 29 июля Росгвардия сообщила, что в Запорожской и Херсонской областях были задержаны 25 местных жителей, подозреваемых в пособничестве Вооружённым силам Украины (ВСУ). Подозреваемых передали сотрудникам МВД и ФСБ.

Уточняется, что четверо из них занимались шпионажем. Они собирали информацию о действиях российских силовиков и передавали украинским кураторам. Восьмерых задержанных подозревают в госизмене.

До этого сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области завербованного россиянина, который через мессенджер Telegram передавал ВСУ данные о подразделениях ВС России для нанесения по ним ударов.

В Донецке задержали гражданина России, который по заданию Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины планировал подорвать служебный автомобиль Министерства обороны РФ. Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту, задержанный дал признательные показания.