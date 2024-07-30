Вашингтон, 30 июля, 2024, 08:04 — ИА Регнум. Администрации Белого дома впору подумать о государственном долге в 35 трлн долларов, а не сжигать колоссальные средства в конфликте на Украине. Об этом 29 июля заявил посол России в США Анатолий Антонов, комментируя выделение Вашингтоном новой военной помощи ВСУ.

Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Вашингтон продолжает сжигать колоссальные средства в топке украинского конфликта. Причем делает это в условиях рекордного уровня американского госдолга, который, как было объявлено сегодня, впервые превысил 35 трлн долларов», — привели слова Антонова в Telegram-канале российского посольства в США.

По словам дипломата, можно только вообразить, какую пользу принесли бы вкачиваемые в террористический киевский режим ресурсы, если бы их направили на мирные нужды, на цели развития, борьбу с множеством социально-экономических проблем в самих Соединённых Штатах. В правящие круги Америки такие цели не входят. Одной ногой они стоят на платформе «Украины в границах 1991 года», которой нет и больше никогда не будет, а другой — на обанкротившихся расчётах нанести стратегическое поражение России.

Антонов подчеркнул, что поставки американского оружия Киеву не переломят ситуацию на поле боя, а лишь затягивают конфликт и ведут к росту жертв, в том числе среди мирного населения.

Как сообщало ИА Регнум, по данным минфина США на 29 июля, государственный долг страны впервые в истории превысил отметку в 35 трлн долларов. Согласно прогнозу бюджетного управления Конгресса США, госдолг в 2034 году превысит 50 трлн долларов, что составит более 122% от ВВП страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с американским госдолгом. По её словам, банкротство США в сочетании с явным упадком Европы превращает разговоры о западничестве как основе российского курса в гротеск.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 29 июля объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине в размере 200 млн долларов. В новый пакет вошли противоракеты, боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS и артиллерии, а также противотанковое оружие, включая ракеты Javelin.