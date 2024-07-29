Москва, 30 июля, 2024, 01:44 — ИА Регнум. Банкротство США в сочетании с явным упадком Европы превращает разговоры о западничестве как основе российского курса в гротеск. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале, комментируя американский госдолг.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Финансовое банкротство в сочетании с декадансом Европы превращает любые разговоры о западничестве как единственной основе российского курса в гротеск», — написала российский дипломат.

Эксперты полагают, что госдолг США в 2034 году превысит 50 трлн, что составит более 122% от ВВП страны.

Как сообщало ИА Регнум, государственный долг США впервые в истории превысил отметку в 35 трлн долларов. Соответствующие данные опубликовало 29 июля министерство финансов страны.

8 июля глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что госдолг страны достиг критической отметки, что делает практически невозможным продолжение заимствований. Властям США нужно предпринимать какие-то действия, сказал он.