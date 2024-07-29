Вашингтон, 29 июля, 2024, 20:23 — ИА Регнум. Государственный долг США впервые в истории превысил отметку в $35 трлн. Соответствующие данные опубликовало 29 июля министерство финансов страны.

ИА REGNUM

Отметку в $34 трлн госдолг США превысил в январе.

Согласно прогнозу бюджетного управления Конгресса США, госдолг страны в 2034 году превысит $50 трлн, что составит более 122% от ВВП страны.

Как передавало ИА Регнум, 8 июля глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что госдолг страны достиг критической отметки в $35 трлн, что делает практически невозможным продолжение заимствований. Властям США нужно предпринимать какие-то действия, сказал он.

Доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб 1 июля заявил ИА Регнум, что в мире сложилась патовая ситуация с госдолгом США. Эксперт уточнил, что правление президента США Джо Байдена привело к тому, что государственный долг достиг беспрецедентной величины и продолжает расти на фоне рецессии и ухудшения всех остальных макроэкономических показателей.

В ходе встречи глав центробанков и министерств финансов стран «Группы двадцати» (G20) в Бразилии замглавы Минфина РФ Иван Чебесков заявил об ухудшении ситуации с растущим государственным долгом в мире, а также о необходимости избежать приближающегося системного долгового кризиса. Особенную обеспокоенность вызывает отсутствие внимания государства к очень высокому и продолжающему увеличиваться уровню долга в развитых странах, подчеркнул Чебесков.