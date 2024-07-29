Москва, 30 июля, 2024, 00:49 — ИА Регнум. В Тверской суд Москвы 29 июля поступила апелляция на арест экс-гендиректора «Военно-строительной компании» (ВСК) Минобороны Андрея Белкова по делу о махинациях с покупкой томографа в девятый лечебно-диагностический центр Минобороны. Об этом сообщается в картотеке суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

25 июля суд отправил Белкова в СИЗО. Ему вменяется злоупотребление должностными полномочиями, грозит до десяти лет лишения свободы.

Претензии следствия связаны с его работой в ФГУП Главное военно-строительное управление по специальным объектам, которое он возглавлял до 2021 года.

Как сообщало ИА Регнум, Белкова назначили генеральным директором «Военно-строительной компании» в марте 2022 года.

Министерство внутренних дел 25 июля запросило арест для Белкова по делу о злоупотреблении полномочиями.

Андрея Белкова арестовали до 23 сентября.

Белкова назначили гендиректором «Военно-строительной компании» в марте 2022 года. С 2021 года занимал должность исполняющего обязанности генерального директора ППК «ВСК». Работу компании курировал находящийся под следствием экс-замминистра обороны Тимур Иванов.