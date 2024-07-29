Москва, 29 июля, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида. АРТ» посетили более 60 тыс. участников из всех регионов России, а также из 35 стран мира. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба фестиваля.

Таврида-Арт

Таврида-Арт

Фестиваль проходил с 26 по 28 июля. На его площадках состоялось 750 мероприятий, выступили более 1000 артистов, было приготовлено 15 тысяч порций колоритных блюд из разных уголков страны, прошло арт-шествие протяженностью 3,5 км.

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что приезжает на «Тавриду» каждый год и замечает развитие площадки арт-кластера. В этом году сквозной темой фестиваля «Таврида. АРТ» стала тема молодого многонационального искусства

«Во время фестиваля я испытывал ощущение большой единой дружной семьи. Впервые на фестивале появилась возможность приехать со своей палаткой — здесь много семей с детьми, и это тоже способ передачи традиций. Очень здорово, когда дети с ранних лет путешествуют с родителями, поют песни, узнают о родительских воспоминаниях. Если это сохранится в их семьях как традиция — уже ради этого стоит проводить такой фестиваль», — приводит пресс-служба его слова.

В 2024 году фестиваль «Таврида. АРТ» прошёл в шестой раз, он был посвящён многонациональности России, культурному многообразию народов, проживающих на её территории. В программу фестиваля были включены 750 мероприятий: шоу, концерты, театральные постановки и творческие встречи, экологические мастер-классы, спортивные забеги

Одной из главных изюминок фестиваля была аутентичная музыка с национальным колоритом. Арт-шествие «Россия — семья семей!» собрало 3800 человек из всех регионов страны, а также из Абхазии, Белоруссии и Казахстана.

В пространстве «АРТ-ЭКСПО» регионы России представили свои культурные и гастрономические достижения. В течение трёх дней 40 поваров из 20 регионов страны приготовили 15 тысяч порций. 45 участников ярмарки-выставки «Арт. Молодость» привезли более 5 тысяч уникальных товаров из 15 регионов страны. Экспозиции выставки собрали 130 картин от 70 художников и шесть партнёров.

На фестивале состоялось торжественное мероприятие по случаю завершения первой очереди строительства Студии «Юг. Кино» — крупнейшего павильонного и натурного комплекса для съёмок полного цикла любых медиапроектов, а также профессионального хаба для съёмок по всему югу России, в том числе в новых регионах.

«Одной из самых трогательных и берущих за душу шоу-программ фестиваля стал трибьют-посвящение творчеству Александры Пахмутовой «Я люблю тебя всегда». Всем знакомые композиции прозвучали в современной аранжировке, а номера были собраны в единый сюжет и предстали перед зрителями в виде мюзикла. Ключевой темой стала история двоих — история про настоящую любовь», — говорится в сообщении.

В честь 225-летия со дня рождения выдающегося русского поэта Александра Сергеевича Пушкина на фестивале представили театральный сериал «Сцены русской жизни. Пушкин».

На участие в конкурсе Росмолодёжь. Гранты было подано 250 заявок. В результате 32 победителя рекомендованы экспертной комиссией к получению ими грантовой поддержки на общую сумму более 19 млн рублей

Одной из визитных карточек фестиваля стали звездные дуэты — вместе со знаменитостями на одной сцене выступили и молодые исполнители.

Как передавало ИА Регнум, на фестивале молодого многонационального искусства «Таврида. АРТ» в Крыму состоялся показ патриотических кинопроектов. Свои идеи представили мэтры киноиндустрии и молодые авторы — в общей сложности 42 проекта игровых, документальных и полнометражных фильмов. Каждый проект отражал уникальный взгляд на происходящие события, от историй о стойкости и мужестве российских военных до драматических повествований о жизни мирных жителей. Среди участников — музыкант и композитор Гарик Сукачёв с идеей фильма «Родники», основанной на истории взросления счастливых детей, в чью жизнь пришла война, о зарождении дружбы, первой любви, юношеских мечтах и приключения, о судьбах друзей, ушедших на фронт.

Показ патриотических кинопроектов, посвящённых СВО, проходит на фестивале «Таврида. АРТ» второй год подряд. В прошлом году творческие команды также презентовали свои идеи, ряд из них получили поддержку и сейчас уже находятся на стадии реализации.

В Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида. АРТ») в конце июля стартовала образовательная программа #СВОЁКИНО для сценаристов, режиссёров и продюсеров. Программа направлена на обучение ведению кинопроектов от идеи до полноценной реализации.