Симферополь, 28 июля, 2024, 14:59 — ИА Регнум. На фестивале молодого многонационального искусства «Таврида. АРТ» в Крыму состоялся питчинг патриотических кинопроектов. Свои идеи представили мэтры киноиндустрии и молодые авторы — в общей сложности 42 проекта игровых, документальных и полнометражных фильмов. Об этом 28 июля сообщили в пресс-службе фестиваля.

Каждый проект отражал уникальный взгляд на происходящие события, от историй о стойкости и мужестве российских военных до драматических повествований о жизни мирных жителей. Среди участников, музыкант и композитор Гарик Сукачёв с идеей фильма «Родники», основанной на истории взросления счастливых детей, в чью жизнь пришла война, о зарождении дружбы, первой любви, юношеских мечтах и приключения, о судьбах друзей, ушедших на фронт.

Продюсер Юрий Сапронов и Виктор Бут выступили с проектом военной драмы о жизни Бута, приговорённого в США к 25 годам тюрьмы за торговлю оружием и спустя 12 лет вернувшегося на родину благодаря обмену на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Режиссер Андрей Симонов и продюсер Андрей Кретов предложили идею деревенской комедией о потерявшем руку комбате, который возвращается в родную деревню в качестве главы администрации, чтобы возродить её к жизни.

Также на питчинг наравне со старшими коллегами вышли и несколько десятков молодых деятелей киноиндустрии с проектами, разработанными в рамках программы «#СВОЁКИНО», проходившей в академии творческих индустрий «Меганом». Одна из команд решила рассказать о судьбе двух молодых ребят, которые возвращаются домой из зоны специальной военной операции, и им предстоит заново научиться жить.

Питчинг патриотических кинопроектов, посвящённых СВО, проходит на фестивале «Таврида. АРТ» второй год подряд. В прошлом году творческие команды также презентовали свои идеи, ряд из них получили поддержку и сейчас уже находятся на стадии реализации.

«Чувствуется, как изменилась глубина осмысления темы специальной военной операции. Это связано в том числе и с тем, что референс, который использовался при проработке идей, был задан самими её участниками», ― прокомментировал заместитель начальника управления президента России по общественным проектам, который состоял в жюри питчинга Александр Журавский.

Как сообщало ИА Регнум, в Академии творческих индустрий «Меганом» в конце июля 2023 года (проект «Таврида. АРТ») в конце июля стартовала образовательная программа #СВОЁКИНО для сценаристов, режиссёров и продюсеров. Программа направлена на обучение ведению кинопроектов от идеи до полноценной реализации.

На выставке-форуме «Россия» в Москве 1 июля состоялась церемония закрытия II международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев», посвящённого участникам специальной военной операции. За три дня фестиваля зрители увидели 13 фильмов о бойцах и военных медиках, о военкорах и добровольцах фронта и тыла, хроники боев и будни спасателей.