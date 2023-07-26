Москва, 26 июля, 2023, 12:36 — ИА Регнум. В Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида. АРТ») в конце июля проходит образовательная программа #СВОЁКИНО для сценаристов, режиссёров и продюсеров. Программа направлена на обучение ведению кинопроектов от идеи до полноценной реализации, сообщили в пресс-службе «Тавриды».

Александр Белов/ВВП Альянс/РИА Новости

«Меганом» реализует образовательную программу #СВОЁКИНО, разработанную совместно с кинокомпанией «АРГО». Первый этап очного обучения проходит на площадке Академии творческих индустрий «Меганом» в Крыму с 25 по 30 июля 2023 года.

«Программа #СВОЁКИНО даст инструменты, при помощи которых автор, сценарист, режиссер или продюсер сможет самостоятельно реализовать свой творческий проект, направленный на популяризацию и развитие творческой деятельности среди участников СВО», — рассказала генеральный директор кинокомпании «АРГО» Маргарита Шнегас.

Она отметила, что данный практический курс включает в себя серию мастер-классов, тренингов, встреч с профессионалами медиабизнеса, перспективными работодателями и коллегами, а также представителями платформ и грантов, реализующих финансирование кинопроектов. По её словам, эта программа — пошаговая инструкция о том, каким образом реализовывать свои собственные проекты.

В рамках образовательного модуля участники научатся самостоятельно вести кинопроект, в частности работать с программами для презентаций, составлять заявки на грант, выбирать актуальные идеи и темы для создания концепций и сценариев будущих кинокартин, а также формулировать и «упаковывать» свой кинопроект для публичных защит.

«Таврида. АРТ» — платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в культуре и искусстве. «Таврида. АРТ» входит в федеральный проект «Молодежь России» национального проекта «Образование» и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи. Свою историю «Таврида» начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. В 2019 году «Таврида» выросла в арт-кластер, а в 2023 году по распоряжению президента «Таврида» преобразована в первый в России молодежно-просветительский курорт.