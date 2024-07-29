Москва, 29 июля, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин принял решение создать Морскую коллегию РФ, рассказал 29 июля помощник главы государства Николай Патрушев.

РИА Новости / Евгений Одиноков

Положение коллегии разрабатывается, её состав формируется, отметил Патрушев в ходе совещания в Рыбинске. Целью работы коллегии будет повышение координации деятельности органов власти по реализации морской политики, а также обеспечение защиты интересов России в мировом океане, добавил помощник президента.

«В целях повышения координации деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики, обеспечения защиты национальных интересов России в мировом океане президентом России принято решение образовать Морскую коллегию Российской Федерации», — сказал Патрушев.

В составе коллегии будут созданы советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, по защите национальных интересов России в Арктике, а также по развитию и обеспечению морской деятельности РФ, добавил помощник президента.

Как передавало ИА Регнум, ранее Патрушев рассказал, что в поручениях президента по развитию кораблестроения стоит в том числе задача организовать серийное производство кораблей. Президент обозначил направления создания систем и образцов вооружения, военной и специальной техники, отметил помощник главы государства.

27 июня на совещании по вопросам кораблестроения Путин попросил Минобороны доложить, как ведомство видит долгосрочную концепцию развития Военно-морского флота. Президент уточнил, что речь идёт о принципах, которые должны лечь в основу ближайших и долгосрочных планов.

24 июля Патрушев заявил, что Путин поручил скорректировать документы стратегического планирования, которые нужны для развития Военно-морского флота и эффективной защиты национальных интересов страны. Он отметил, что США и страны НАТО наращивают военно-морское присутствие в районах Мирового океана, в том числе в акваториях, прилегающих к территории России, и с учётом возрастающих угроз Россия обязана укреплять Военно-морской флот.

В июне 2023 года, поздравляя работников и ветеранов отечественной судостроительной отрасли с профессиональным праздником, президент указал, что благодаря компетентности и ответственности корабелов в России создаётся широкая линейка судов, которые обеспечивают речные и морские перевозки, в том числе по Северному морскому пути, а также являются базой для изучения Мирового океана и укрепления позиций России в Арктическом регионе.