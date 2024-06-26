Москва, 27 июня, 2024, 00:20 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам кораблестроения попросил Минобороны России доложить ему, как ведомство видит долгосрочную концепцию развития российского Военно-морского флота.

Иван Шилов ИА Регнум

«Давайте начнем нашу встречу с вопроса о том, как министерство обороны видит долгосрочную концепцию развития военно-морского флота», — сказал глава государства.

Он отметил, что речь идёт о принципах, которые должны лечь в основу ближайших и долгосрочных планов. По словам Путина, это станет базой для конкретных задачи перед российской наукой, конструкторскими бюро и предприятиями.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Министерство промышленности и торговли РФ объявило, что в 2024 году состав Военно-морского флота России пополнится 12 надводными кораблями и 4 подводными лодками. В ведомстве отметило, что динамика строительства кораблей для российского ВМФ значительно ускорилась. Так, за последние 10 лет Военно-морской флот РФ получил 40 надводных кораблей и 24 подводные лодки.

В 2023 году в состав Военно-морского флота РФ вошли 32 корабля. 9 июня стало известно, что в ВМФ до конца 2024 года передадут 50 новых кораблей.