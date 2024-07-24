Москва, 24 июля, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил скорректировать документы стратегического планирования, которые нужны для развития Военно-морского флота и для эффективной защиты национальных интересов страны, заявил журналистам 24 июля помощник президента России Николай Патрушев.

Мурад Оруджев/Sputnik/РИА Новости

«Путин поручил провести корректировку документов стратегического планирования, которые будут предусматривать сбалансированное развитие военно-морского флота», — заявил помощник президента.

Патрушев добавил, что США и страны НАТО наращивают военно-морское присутствие в районах Мирового океана, в том числе в акваториях, прилегающих к территории России. С учётом возрастающих угроз Россия обязана укреплять Военно-морской флот. Он также подчеркнул, что необходимо обеспечивать постоянную готовности флота к сдерживанию и предотвращению конфликтов.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня Путин на совещании по вопросам кораблестроения попросил Минобороны доложить ему, как ведомство видит долгосрочную концепцию развития Военно-морского флота. Глава государства уточнил, что речь идёт о принципах, которые должны лечь в основу ближайших и долгосрочных планов.

Министерство промышленности и торговли России объявило, что в 2024 году состав ВМФ пополнится 12 надводными кораблями и 4 подводными лодками. Так, за последние 10 лет российский флот получил 40 надводных кораблей и 24 подводные лодки. В 2023 году флот пополнился 32 кораблями.