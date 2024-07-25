Москва, 25 июля, 2024, 17:12 — ИА Регнум. В поручениях президента России Владимира Путина по кораблестроению стоит задача организовать серийное производство кораблей, заявил 25 июля помощник президента России Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

Официальное интернет-представительство президента России

Он отметил, что такую масштабную задачу российский лидер поставил перед промышленностью.

«В поручениях сделан акцент на обеспечении своевременного финансирования строительства судов», — сказал Патрушев.

По его словам, президент обозначил направления создания систем и образцов вооружения, военной и специальной техники. Отдельный акцент сделан на разработку и выпуск морских роботизированных комплексов, противодействующих безэкипажным судам, добавил Патрушев.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня глава государства на совещании по вопросам кораблестроения попросил Минобороны доложить ему, как ведомство видит долгосрочную концепцию развития Военно-морского флота. Президент уточнил, что речь идёт о принципах, которые должны лечь в основу ближайших и долгосрочных планов.

24 июля Патрушев заявил, что Путин поручил скорректировать документы стратегического планирования, которые нужны для развития Военно-морского флота и эффективной защиты национальных интересов страны. Он отметил, что США и страны НАТО наращивают военно-морское присутствие в районах Мирового океана, в том числе в акваториях, прилегающих к территории России. С учётом возрастающих угроз Россия обязана укреплять Военно-морской флот.

Министерство промышленности и торговли России сообщало, что в 2024 году состав ВМФ пополнится 12 надводными кораблями и 4 подводными лодками. Так, за последние 10 лет российский флот получил 40 надводных кораблей и 24 подводные лодки. В 2023 году флот пополнился 32 кораблями.