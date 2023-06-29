Москва, 29 июня, 2023, 10:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил поздравления с Днём кораблестроителя работникам и ветеранам отечественной судостроительной отрасли. Поздравительную телеграмму 29 июня опубликовали на сайте Кремля.

Гавриил Григоров/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«За прошедшие столетия развитие судостроения оказало большое влияние на становление России как морской державы, наращивание ее экономического, индустриального потенциала, укрепление обороноспособности», — говорится в поздравлении.

Глава государств уточнил, что нынешнее поколение судостроителей глубоко уважает традиции своих предшественников, созидательно принимая участие в решение стоящих перед страной сегодня ключевых задач.

Также президент указал, что благодаря компетентности и ответственности корабелов в России создаётся широкая линейка судов — от атомных ледоколов до рыбопромысловых, транспортных, научно-исследовательских и пассажирских, которые обеспечивают речные и морские перевозки, в том числе по Северному морскому пути, а также являются базой для изучения Мирового океана и укрепления позиций России в Арктическом регионе.

При этом Путин отметил роль Объединенной судостроительной корпорации в развитии российского гражданского и военного флотов, а также особый вклад корабелов в выполнение гособоронзаказа и создание морского щита России.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июня главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов заявил, что СВО показала, что корабли нужно строить не быстро, а немедленно. Он уточнил, что это в данный момент уже делается в России. Главком ВМФ подчеркнул, что всё лучшее необходимо внедрять безо всяких проволочек.