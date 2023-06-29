Путин поздравил с профессиональным праздником работников судостроения
Москва, 29 июня, 2023, 10:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил поздравления с Днём кораблестроителя работникам и ветеранам отечественной судостроительной отрасли. Поздравительную телеграмму 29 июня опубликовали на сайте Кремля.
«За прошедшие столетия развитие судостроения оказало большое влияние на становление России как морской державы, наращивание ее экономического, индустриального потенциала, укрепление обороноспособности», — говорится в поздравлении.
Глава государств уточнил, что нынешнее поколение судостроителей глубоко уважает традиции своих предшественников, созидательно принимая участие в решение стоящих перед страной сегодня ключевых задач.
Также президент указал, что благодаря компетентности и ответственности корабелов в России создаётся широкая линейка судов — от атомных ледоколов до рыбопромысловых, транспортных, научно-исследовательских и пассажирских, которые обеспечивают речные и морские перевозки, в том числе по Северному морскому пути, а также являются базой для изучения Мирового океана и укрепления позиций России в Арктическом регионе.
При этом Путин отметил роль Объединенной судостроительной корпорации в развитии российского гражданского и военного флотов, а также особый вклад корабелов в выполнение гособоронзаказа и создание морского щита России.
Как сообщало ИА Регнум, 21 июня главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов заявил, что СВО показала, что корабли нужно строить не быстро, а немедленно. Он уточнил, что это в данный момент уже делается в России. Главком ВМФ подчеркнул, что всё лучшее необходимо внедрять безо всяких проволочек.