Украина, 29 июля, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл под Волчанск Харьковской области и провёл награждение служащих сил специальных операций Украины, сообщила 29 июля пресс-служба Зеленского.

Указанный вид войск отмечает в этот день свой профессиональный праздник.

Днём ранее, 28 июля, Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск ВС РФ «Север» нанесли удары по личному составу бригад ВСУ у Волчанска, Тихого и Великих Проходов, а также отразили контратаки противника у Волчанска и Глубокого Харьковской области. Потери ВСУ на данном направлении составили за сутки до 205 человек.

Командование ВСУ обещало взятым в ряды армии бывшим заключённым «поход на Белгород» сразу после возвращения Волчанска под контроль Киева, рассказал ранее пленный боец украинских войск Дмитрий Ромаев. По его словам, командиры обещали позволить бывшим арестантам грабить мирных жителей, заниматься насилием и «беспределом».

Как передавало ИА Регнум, Зеленский 28 июля заявил, что киевский режим в ближайшее время начнёт обсуждать со своими союзниками вопросы «территориальной целостности» Украины. Так называемый «мирный план» по урегулированию конфликта Киев намерен подготовить к ноябрю.

21 июля глава киевского режима заявил о готовности вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он также не исключил, что «горячая стадия» конфликта на Украине закончится до конца 2024 года, и признал, что Украина не сможет отвоевать утраченные территории, выразив при этом надежду, что Киеву может помочь «сила дипломатии».

В июне Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.