Москва, 25 июля, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Командование Вооружённых сил Украины обещало взятым в ряды армии бывшим заключённым поход на Белгород сразу после возвращения Волчанска. Об этом 25 июля заявил пленный боец украинских войск Дмитрий Ромаев.

Кадр из видео Дмитрий Ромаев

«Сказали, что отобьём Волчанск, дальше пойдём на Белгород, на мирные города, в ту сторону», — процитировала его Lenta.ru.

По словам Ромаева, командиры обещали позволить бывшим арестантам грабить мирных жителей, заниматься насильственной деятельностью и беспределом.

Он добавил, что в результате на одной из боевых задач командование во время обстрела приказало бежать вперёд — под снаряды. Ромаев отметил, что так ВСУ хотели выявить огневые точки противника. Из-за подобного отношения, по его мнению, многие заключённые стали сдаваться в плен, так как условия там лучше.

Как передавало ИА Регнум, Ромаев также заявил, что арестанты пытаются насадить в ВСУ криминальную иерархию, из-за чего другие мобилизованные сбегают. Бывшие заключённые отбирали у других бойцов вещи, старались подчинить себе. Пленный добавил, что в части также часто происходили драки, и жалобы мобилизованных командованию никак не помогали.

16 июля стало известно, что российские военные впервые взяли в плен в Донецкой Народной Республике (ДНР) бойцов украинского батальона «Шквал» 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, состоящего из бывших заключенных. Уточнялось, что их отправили контратаковать позиции ВС России на данном участке фронта, однако все эти попытки провалились.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Николаевской и Херсонской областях бойцов регулярных частей стали заменять на заключённых, в том числе женщин. Регулярные части при этом перенаправляют в Сумскую и Харьковскую области.

В мае министр юстиции Украины Денис Малюська отметил, что ВСУ сформируют из мобилизуемых заключённых штурмовые отряды. Он подчеркнул, что такие подразделения будут состоят исключительно из осуждённых лиц и в них не войдут другие военнослужащие.