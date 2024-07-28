Москва, 28 июля, 2024, 13:52 — ИА Регнум. За прошедшие сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли на всех направлениях в зоне проведения спецоперации в общей сложности до 1930 бойцов. Это 28 июля следует их данных Министерства обороны России.

Виктор Антонюк/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по личному составу нескольких бригад ВСУ у Волчанска, Тихого и Великих Проходов, а также отразили контратаки противники у первого населенного пункта и Глубокого в Харьковской области.

«Потери противника составили до 205 военнослужащих», — проинформировали в ведомстве.

Также группировка российских войск «Запад» улучшила положение по переднему краю и нанесла удары по живой силе и технике украинской армии у Табаевки, Купянска-Узлового в Харьковской области и у Красного Лимана в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«ВСУ потеряли до 540 военнослужащих, бронетранспортёр Stryker производства США и шестнадцать автомобилей», — говорится в сообщении.

Войска российской Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Курахово, Катериновки, Константиновки, Серебрянки и Верхнекаменского в ДНР.

«Потери ВСУ составили до 560 военнослужащих, танк, бронетранспортёр М113 производства США и два автомобиля», — отметили в Минобороны.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике украинских войск в районе Угледара в ДНР, а также около Гуляйполя и Новодаровки в Запорожской области.

«Противник потерял до 140 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, пять автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-миллиметровое орудие Д-20», — говорится в сообщении.

Группировка войск «Центр» освободила населённые пункты Прогресс и Евгеновка в ДНР, насела удары по ВСУ у Димитрова, Новогродовки, Дзержинска, Белой Горы и Желанного, а также отразила три попытки контратак противника.

«ВСУ потеряли до 385 военнослужащих и пять автомобилей», — уточнили в ведомстве.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли удары по украинским позициям у населённых пунктов Угледар в ДНР, а также Гуляйполя и Новодаровки в Запорожской области, в результате чего противник лишился до 140 бойцов, американского бронетранспортёра М113, пяти автомобилей, британской гаубицы FH-70 и орудия Д-20.

Группировка войск «Днепр» армии России нанесла удары по позициям ВСУ у Работино в Запорожской области, а также возле Тягинки и Понятовки в Херсонской области.

«Потери противника составили до 100 военнослужащих, две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, два 152-миллиметровых орудия Д-20, 122-миллиметровая гаубица Д-30», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля из данных Минобороны стало известно, что украинские войска за сутки потеряли в зоне СВО в общей сложности до 1910 военнослужащих. При этом подразделения Южной группировки российских войск заняли более выгодные рубежи.

В ведомстве уточнили, что российские военные за сутки также уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы и склад авиационных средств ВСУ. Как отметил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, армия России за сутки нанесла удары по скоплениям личного состава и технике ВСУ в 124 районах.