Амстердам, 29 июля, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Лидер нидерландской Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс призвал исключить Турцию из Североатлантического альянса после слов турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности «войти» в Израиль.

Sebastian Kahnert/Global Look Press

«Исламофашист Эрдоган угрожает вторжением в Израиль. Этот парень совсем спятил. Турцию нужно выгнать из НАТО», — написал он в соцсети Х.

Как передавало ИА Регнум, 28 июля Эрдоган заявил, что Турция может войти в Израиль так же, как ранее зашла в Нагорный Карабах и Ливию. Кроме того, турецкий лидер отметил успехи оборонной промышленности страны, но призвал не обманывать себя, так как если бы успехи были значительнее, то Израиль не посмел бы «сделать с Палестиной то, что сделал».

Таким образом Эрдоган снова подтвердил готовность Турции любыми средствами поддержать Палестину.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 24 июля выступил на совместном заседании Сената и палаты представителей Конгресса США. В ходе своей речи Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит стремиться к полной победе над ХАМАС в Газе, а также добиваться «демилитаризации» и «дерадикализации» Палестины.

Кроме того, Нетаньяху предложил Соединённым Штатам Америки создать на Ближнем Востоке военный альянс, аналогичный НАТО, чтобы противостоять якобы исходящей от Ирана угрозе.