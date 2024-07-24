Вашингтон, 24 июля, 2024, 23:57 — ИА Регнум. Израиль предлагает Соединённым Штатам Америки создать на Ближнем Востоке военный альянс, аналогичный НАТО, чтобы противостоять якобы исходящей от Ирана угрозе. Об этом в ходе выступления в Конгрессе США 24 июля заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Иван Шилов ИА Регнум Нетаньяху, Иран

«Точно так же, как и после Второй мировой войны в Европе, Америка и Израиль сегодня могут создать альянс безопасности на Ближнем Востоке, чтобы противостоять растущей угрозу со стороны Ирана», — заявил он.

По словам Нетаньяху, его видение предложенной им инициативы подразумевает приглашение в этот альянс каждого ближневосточного государства, поддерживающего дружеские отношения с Израилем.

Он также подчеркнул, что израильские власти продолжат стремиться к полной победе над палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, «демилитаризации» и «дерадикализации» региона.

Биньямин Нетаньяху прибыл в США с официальным визитом в понедельник, 22 июля. В рамках поездки, помимо выступления в Конгрессе, также планируются встречи с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис. Как заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, он собирается встретиться с Нетаньяху 25 июля в своём поместье Мар-а-Лаго во Флориде, поскольку, по его словам, он не верит в способность своей возможной соперницы на предстоящих выборах остановить «смертоносные войны».

Как передавало ИА Регнум, с момента прибытия Нетаньяху в США в Вашингтоне начались массовые протесты пропалестинских активистов, призывающих в том числе к аресту израильского премьер-министра, остановке поставок Израилю военной помощи и прекращению огня в секторе Газа. 23 июля полиция Капитолия США арестовала более 250 участников акции протеста в одном из зданий Конгресса на Капитолийском холме.