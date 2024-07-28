Анкара, 28 июля, 2024, 22:55 — ИА Регнум. Турция может войти в Израиль так же, как ранее зашла в Нагорный Карабах и Ливию, заявил 28 июля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит Al Ain Türkçe.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

«Точно так же, как мы вошли в Карабах, вошли в Ливию, мы сделаем с ними [Израилем] то же самое. Нет ничего невозможного. Нам просто нужно быть сильными, чтобы совершить такие шаги», — предупредил Эрдоган.

Заявление прозвучало в ходе встречи в штаб-квартире правящей партии Турции в провинции Ризе, где ключевой темой была политика Израиля в отношении Палестины, а также вопросы внешней политики Анкары. Кроме того, Эрдоган отметил успехи оборонной промышленности страны, но призвал не обманывать себя, так как «если бы успехи были значительнее, то Израиль не посмел бы «сделать с Палестиной то, что сделал».

Таким образом Эрдоган снова подтвердил готовность Турции любыми средствами поддержать Палестину.

Также лидер Турции напомнил об отказе лидера Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса от выступления в турецком парламенте параллельно с выступлением премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Конгрессе США.

Парламент Турции в ноябре 2023 года одобрил продление мандата на размещение турецкого военного контингента в Ливии на два года с января 2024 года. Он находится там на основании соглашения, подписанного между Турцией и Правительством национального согласия о военном сотрудничестве. Турция поддерживала Азербайджан в ходе военных действий в зоне карабахского конфликта осенью 2020 года, турецкие БПЛА активно участвовали в боевых операциях.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Турции Эрдоган призвал лидера Палестины Махмуда Аббаса извиниться за то, что он не ответил на приглашение Анкары выступить в турецком парламенте.

Эрдоган подчеркнул, что турецкая сторона ждала этого визита и везде говорит то, что должно быть сказано от имени «палестинских братьев и сестёр». Предполагалось, что Аббас выступит в турецком парламенте одновременно с премьером Израиля Нетаньяху в Конгрессе США. Палестинская сторона не дала чёткого ответа на предложение, и в Анкаре это вызвало негативную реакцию.

Премьер Израиля Нетаньяху 24 июля выступил на совместном заседании Сената и палаты представителей Конгресса США. В ходе своей речи Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит стремиться к полной победе над ХАМАС в Газе, а также добиваться «демилитаризации» и «дерадикализации» Палестины.

Кроме того, Нетаньяху предложил Соединённым Штатам Америки создать на Ближнем Востоке военный альянс, аналогичный НАТО, чтобы противостоять якобы исходящей от Ирана угрозе.