Москва, 29 июля, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин осведомлён о событиях, связанных с задержанием бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова, сообщил 29 июля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Олег Смыслов/РИА Новости Дмитрий Булгаков

Журналисты спросили Пескова, докладывали ли Путину об этом деле, в том числе до задержания Булгакова.

«Естественно, президент в курсе событий», — ответил пресс-секретарь главы государства.

Отвечая на вопрос, что в Кремле думают о деле Булгакова, Песков отметил, что этим вопросом занимаются следственные органы.

Как передавало ИА Регнум, о задержании Булгакова по делу о коррупции стало известно 26 июля. По решению суда его поместили в СИЗО-2 («Лефортово»). Булгакова, ответственного за материально-техническое обеспечение Минобороны, подозревают в участии в коррупционной схеме по поставке в войска некачественного продовольствия по завышенным ценам. По данным следствия, он покровительствовал руководству «Грязинского пищевого комбината» — поставщика некачественных продуктов. Комбинат в период с 2014 по 2021 год выиграл 11 закупок на 34,6 млн рублей.

По этому уголовному делу ранее предъявили обвинения в растрате в особо крупном размере другим фигурантам — членам совета директоров «Грязинского пищевого комбината» Валерию Ковалевичу, Александру Михаленко и Эльвире Смирновой. Организация находится в Липецкой области.

Ковалевича, Михаленко и Смирнову суд отправил под арест ещё в апреле. 27 июля стало известно, что активы Булгакова арестовали по решению суда. Суд отказался смягчить ему меру пресечения и оставил в СИЗО. В уголовном деле, возбуждённом в отношении Булгакова, появились и новые фигуранты, сообщил 28 июля РЕН ТВ.

Булгаков занимал должность заместителя министра обороны с 2018 по 2022 год. В сентябре 2022 года его освободили от этого поста в связи с переходом на другую работу.