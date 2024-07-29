Минск, 29 июля, 2024, 11:41 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились к заседанию Высшего государственного Совета (ВГС) Союзного государства осенью текущего года закрыть все проблемные вопросы по линии Совбезов и по темам правительства, передаёт БелТА.

Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко

На совещании по международным вопросам Лукашенко напомнил, что осенью 2024 года, накануне 25-летия Договора о создании Союзного государства, в Минске состоятся «все важнейшие мероприятия — и союзный Совмин, и Высший госсовет».

«С президентом (России Владимиром Путиным) мы договорились, что к этому моменту должны быть закрыты все проблемные вопросы — и по линии совбезов (договор о гарантиях безопасности), и по темам правительства», — заявил белорусский лидер.

Как передавало ИА Регнум, в конце января 2024 года Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко подписали декрет об основных направлениях реализации положений договора и создании Союзного государства на 2024–2026 годы. Стороны подписали документы по итогам заседания Высшего Госсовета Союзного государства, который состоялся в начале года в Санкт-Петербурге.

В апреле 2023 года Владимир Путин заявил, что Союзное государство является локомотивом интеграционных процессов на евразийском пространстве. Он также отметил, что Союзное государство России и Белоруссии укрепляет их оборонный потенциал.

24 мая министр обороны РФ Андрей Белоусов на переговорах с белорусским коллегой Виктором Хрениным в Минске заявил, что России и Белоруссии необходимо тесное взаимодействие, чтобы реагировать на изменения в мире и принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства.