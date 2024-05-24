Минск, 24 мая, 2024, 17:28 — ИА Регнум. России и Белоруссии необходимо тесное взаимодействие, чтобы реагировать на изменения в мире и принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства. Об этом министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил 24 мая на переговорах с белорусским коллегой Виктором Хрениным в Минске.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Белоусов отметил, что Белоруссия была и остаётся для России ближайшим соседом, верным союзником и надёжным партнёром.

«Сегодня как никогда нам необходимо тесное взаимодействие, чтобы своевременно реагировать на изменения военно-политической обстановки в мире, принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства», — добавил глава Минобороны.

Он добавил, что готов к обсуждению самых актуальных вопросов военного и военно-технического сотрудничества.

Как сообщало ИА Регнум, Белоусов прибыл в Минск для переговоров с Хрениным, а также их совместного участия в мероприятиях по плану президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Вечером 23 мая президент России прибыл в Минск с официальным двухдневным визитом. Пресс-служба Кремля сообщала, что в ходе переговоров лидеры намерены обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества, ход и перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также ключевые темы международной повестки дня.