Воронеж, 29 июля, 2024, 06:14 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы в ночь на 29 июля подавили в небе над Воронежской областью украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Острогожском районе обнаружен и подавлен БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.

При падении беспилотника в посёлке Газопровод на объекте коммунальной инфраструктуры произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. По словам Гусева, по предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Также он напомнил, что в Воронежской области сохраняется опасность атаки БПЛА.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на понедельник украинские войска с помощью беспилотных летательных аппаратов также атаковали Орловскую область. Губернатор региона Андрей Клычков проинформировал, что на территории Глазуновского района сбиты две воздушные цели, в результате атаки зафиксированы повреждения на местной электростанции. Оперативные службы приступили к ликвидации последствий атаки БПЛА, подчеркнул глава региона.

В Брянской области российские военные сбили четыре вражеских дрона. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в результате действий ВСУ никто не пострадал, каких-либо разрушений не зафиксировано.

Вечером 28 июля средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над Курской областью 12 украинских беспилотников. Общее число нейтрализованных в течение суток над территорией региона БПЛА возросло до 31.