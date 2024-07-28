Брянск, 29 июля, 2024, 00:33 — ИА Регнум. Российские военные в ночь на 29 июля уничтожили в небе над Брянской областью ещё три украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Наши защитники продолжают отражать атаки украинских террористов. Ещё три беспилотных летательных аппарата самолётного типа перехвачены и уничтожены над нашим регионом», — написал губернатор Брянской области в своём Telegram-канале.

Воздушные цели уничтожены силами ПВО Министерства обороны России. По словам Александра Богомаза, пострадавших нет, каких-либо разрушений не зафиксировано.

Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны около 23:30 мск (совпадает с местным) уничтожили над территорией Брянской области один вражеский БПЛА самолётного типа.

Как передавало ИА Регнум, украинские войска в течение суток 28 июля атаковали Курскую область с помощью беспилотников. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, силами ПВО, средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и стрелковым оружием уничтожен 31 дрон ВСУ. При сбросе беспилотником взрывного устройства в городе Судже пострадала мирная жительница. Пострадавшую доставили в Суджанскую районную больницу, ей оказали необходимую медицинскую помощь.

До этого украинские войска атаковали Устинку, Новую Таволжанку и село Байцуры в Белгородской области при помощи беспилотников. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, по предварительным данным, пострадавших нет.