Силы ПВО уничтожили ещё 12 беспилотников ВСУ в Курской области
Курск, 28 июля, 2024, 23:26 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны вечером 28 июля уничтожили в небе над Курской областью ещё 12 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.
«Ещё 12 украинских БПЛА самолётного типа сбито в Обоянском и Медвенском районах нашими защитниками. Спасибо бойцам ПВО!» — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.
Таким образом, согласно информации врио губернатора Курской области, общее число вражеских беспилотников, сбитых над территорией региона в течение суток 28 июля, возросло до 31.
Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось об уничтожении 19 беспилотников ВСУ стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы.
Один из БПЛА самолётного типа сбили в небе над Медвенским районом. При падении обломком дрона произошло возгорание в одном из домов. По словам Алексея Смирнова, возгорание оперативно ликвидировали, в результате инцидента никто не пострадал.
До этого при сбросе беспилотником взрывного устройства в городе Судже пострадала мирная жительница. Врио губернатора Курской области проинформировал, что пострадавшую доставили в Суджанскую районную больницу, где ей оказана необходимая медицинская помощь.
В ночь на 28 июля украинские войска при помощи БПЛА атаковали нефтебазу в Курской области. На объекте произошло возгорание трёх резервуаров с топливом. Пожар на одном из резервуаров удалось потушить. На данный момент огнеборцы продолжают ликвидацию последствий атаки.