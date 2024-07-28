Курск, 28 июля, 2024, 23:26 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны вечером 28 июля уничтожили в небе над Курской областью ещё 12 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Ещё 12 украинских БПЛА самолётного типа сбито в Обоянском и Медвенском районах нашими защитниками. Спасибо бойцам ПВО!» — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

Таким образом, согласно информации врио губернатора Курской области, общее число вражеских беспилотников, сбитых над территорией региона в течение суток 28 июля, возросло до 31.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось об уничтожении 19 беспилотников ВСУ стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы.

Один из БПЛА самолётного типа сбили в небе над Медвенским районом. При падении обломком дрона произошло возгорание в одном из домов. По словам Алексея Смирнова, возгорание оперативно ликвидировали, в результате инцидента никто не пострадал.

До этого при сбросе беспилотником взрывного устройства в городе Судже пострадала мирная жительница. Врио губернатора Курской области проинформировал, что пострадавшую доставили в Суджанскую районную больницу, где ей оказана необходимая медицинская помощь.

В ночь на 28 июля украинские войска при помощи БПЛА атаковали нефтебазу в Курской области. На объекте произошло возгорание трёх резервуаров с топливом. Пожар на одном из резервуаров удалось потушить. На данный момент огнеборцы продолжают ликвидацию последствий атаки.