Белгород, 28 июля, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Три села в Белгородской области подверглись украинским атакам, сообщил 28 июля губернатор Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

«По предварительным данным, во всех случаях обошлось без пострадавших», — написал глава области в Telegram-канале.

По сообщению Гладкова, дрон-камикадзе ВСУ атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль в селе Устинка в Белгородском районе. Водитель не пострадал, транспортное средство получило повреждение. В селе Байцуры в Борисовском районе при сбросе боеприпаса с украинского беспилотника на территории частного домовладения посечен забор. В селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в результате детонации дрона-камикадзе ВСУ повреждён гараж.

Информация о последствиях уточняется, заявил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля мирный житель погиб после обстрела со стороны ВСУ села Бочковка в Белгородской области. От полученных ранений мужчина скончался по дороге в лечебное учреждение.

В тот же день ВСУ обстреляли населённые пункты в Херсонской области. При обстреле украинской армией Новой Каховки погиб мирный житель, ещё одна женщина пострадала в результате обстрела украинскими военными села Раденск в Алешкинском округе.