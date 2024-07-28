Курск, 28 июля, 2024, 12:26 — ИА Регнум. В результате атаки украинского беспилотника на город Суджу в Курской области пострадала мирная жительница. Об этом 28 июля сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.

Сергей Аверин/РИА Новости

«В Судже с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на жилой дом. Ранена местная жительница», — написал он.

Он уточнил, что ночью в небе над Курской областью сбили два дрона самолётного типа Вооружённых сил Украины. Из-за этого в Медвенском районе в посёлке Медвенка вспыхнул пожар в одном из домов, который быстро ликвидировали. В результате инцидента пострадавших нет, добавил Смирнов.

Как передавало ИА Регнум, ранее 28 июля Смирнов сообщил о возгорании трёх резервуаров с топливом в Курском районе после атаки украинских беспилотников.

В этот же день в Минобороны сообщили, что силы противовоздушной обороны армии России сбили над Курской областью два дрона ВСУ. В ведомстве уточнили, что российские военные уничтожили ещё пять украинских беспилотников над Белгородской областью.