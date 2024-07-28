Брянск, 28 июля, 2024, 23:52 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над территорией Брянской области украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Об этом вечером 28 июля сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории нашей области», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора.

Воздушная цель уничтожена силами ПВО Министерства обороны России.

Богомаз уточнил, что в результате действий украинских войск никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано. На месте происшествия работают сотрудники экстренных и оперативных служб.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что российские военные уничтожили над территорией Курской области 12 вражеских дронов. Согласно информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, общее число сбитых в течение суток украинских беспилотников возросло до 31.

Украинские войска подвергли Брянскую область массированной атаке беспилотных летательных аппаратов вечером 26 июля. По информации Министерства обороны России, средства противовоздушной обороны в течение более двух с половиной часов перехватили и уничтожили 21 БПЛА противника.