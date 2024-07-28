В Брянской области сбили украинский БПЛА самолётного типа
Брянск, 28 июля, 2024, 23:52 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над территорией Брянской области украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Об этом вечером 28 июля сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории нашей области», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора.
Воздушная цель уничтожена силами ПВО Министерства обороны России.
Богомаз уточнил, что в результате действий украинских войск никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано. На месте происшествия работают сотрудники экстренных и оперативных служб.
Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что российские военные уничтожили над территорией Курской области 12 вражеских дронов. Согласно информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, общее число сбитых в течение суток украинских беспилотников возросло до 31.
Украинские войска подвергли Брянскую область массированной атаке беспилотных летательных аппаратов вечером 26 июля. По информации Министерства обороны России, средства противовоздушной обороны в течение более двух с половиной часов перехватили и уничтожили 21 БПЛА противника.