Курск, 28 июля, 2024, 22:33 — ИА Регнум. В Курской области в приграничных районах в течение суток ликвидировано и уничтожено 19 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины, сообщил 28 июля врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничный районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 19 украинских дронов», — указал Смирнов в своём Telegram-канале.

Он также уточнил, что огнеборцы продолжают ликвидацию последствий атаки украинских беспилотников на нефтебазу в Курской области, в результате которой произошло возгорание трёх резервуаров с топливом. Пожар на одном из резервуаров потушили днём 28 июля.

Как передавало ИА Регнум, в воскресенье вечером средства противовоздушной обороны сбили в небе над Медвенским районом беспилотный летательный аппарат самолётного типа. По уточённой информации, в результате падения обломков БПЛА в одном из домов произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. Никто из жителей не пострадал.

До этого при сбросе беспилотником взрывного устройства в городе Судже пострадала мирная жительница. Врио губернатора Курской области проинформировал, что пострадавшую доставили в Суджанскую районную больницу, где ей оказана необходимая медицинская помощь.