Силы ПВО сбили украинский БПЛА в Медвенском районе Курской области
Курск, 28 июля, 2024, 22:15 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны вечером 28 июля уничтожили в небе над Курской областью беспилотный летательный аппарат самолётного типа ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Внимание, работает ПВО! Сбит украинский БПЛА самолётного типа в Медвенском районе», — написал Смирнов в своём Telegram-канале.
Он также напомнил гражданам об опасности обломков БПЛА и призвал в случае их обнаружения сообщать в экстренные оперативные службы.
Ранее в воскресенье при сбросе беспилотником взрывного устройства в Судже пострадала мирная жительница. Пострадавшую доставили в Суджанскую районную больницу, где ей оказана необходимая медицинская помощь.
Как передавало ИА Регнум, в результате атак БПЛА на нефтебазу в Курской области загорелись три резервуара с топливом, сотрудники предприятия не пострадали. Возгорание частично ликвидировали, борьба с огнём в настоящее время продолжается.
В ночь на 28 июля российские силы противовоздушной обороны сбили над Курской областью два украинских дрона. В Министерстве обороны России проинформировали, что ещё пять БПЛА ВСУ российские военные уничтожили в Белгородской области.