Курск, 28 июля, 2024, 22:15 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны вечером 28 июля уничтожили в небе над Курской областью беспилотный летательный аппарат самолётного типа ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

«Внимание, работает ПВО! Сбит украинский БПЛА самолётного типа в Медвенском районе», — написал Смирнов в своём Telegram-канале.

Он также напомнил гражданам об опасности обломков БПЛА и призвал в случае их обнаружения сообщать в экстренные оперативные службы.

Ранее в воскресенье при сбросе беспилотником взрывного устройства в Судже пострадала мирная жительница. Пострадавшую доставили в Суджанскую районную больницу, где ей оказана необходимая медицинская помощь.

Как передавало ИА Регнум, в результате атак БПЛА на нефтебазу в Курской области загорелись три резервуара с топливом, сотрудники предприятия не пострадали. Возгорание частично ликвидировали, борьба с огнём в настоящее время продолжается.

В ночь на 28 июля российские силы противовоздушной обороны сбили над Курской областью два украинских дрона. В Министерстве обороны России проинформировали, что ещё пять БПЛА ВСУ российские военные уничтожили в Белгородской области.