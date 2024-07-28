Курск, 28 июля, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Пожар, возникший в результате атаки украинских беспилотников на нефтебазу в Курской области, потушили на одном из трёх резервуаров, сообщил 28 июля в Telegram-канале врио главы региона Алексей Смирнов.

Telegram-канал врио главы Курской области Алексея Смирнова

«Тушение продолжается. Благодарю огнеборцев за мужество и самоотверженный труд», — написал Смирнов.

По его информации, в тушении принимают участие пожарные команды в составе 82 спасателей и 32 единицы спецтехники.

Как сообщало ИА Регнум, три резервуара с топливом загорелись в Курской области в ночь на 28 июля. Глава региона сообщил, что украинские БПЛА атаковали нефтебазу. Он уточнил, что ни жители района, ни сотрудники предприятия в результате атаки не пострадали.

В ночь на 28 июля российские силы противовоздушной обороны сбили над Курской областью два украинских дрона. Как сообщило Министерство обороны России, ещё пять БПЛА ВСУ штатные средства ПВО уничтожили в Белгородской области.

Накануне, 27 июля, Смирнов сообщал о четырёх пострадавших в результате атаки украинских дронов на Глушковский район Курской области. Взрывчатку БПЛА сбросили на двоих рыбаков и на автомобиль с пассажиром.