Москва, 28 июля, 2024, 07:52 — ИА Регнум. Семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожены российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи над территорией Белгородской и Курской областей. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба Министерства обороны в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«При попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять БПЛА над Белгородской и два БПЛА над Курской областями», — отмечается в сообщении российского военного ведомства.

Информацию о последствиях атак беспилотников Минобороны не уточнило.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, Вооружённые силы Украины с помощью беспилотников атаковали Краснояружский и Белгородский районы. В результате атаки пострадали три человека, в том числе ребёнок.

Днём 27 июля в Курской области пострадали два мирных жителя в результате сброса взрывного устройства на легковой автомобиль. Водитель и пассажир автомобиля получили травмы, им оказана вся необходимая медпомощь.

В этот же день врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о двух пострадавших при атаке беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) на мирных жителей. Он уточнил, что украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на рыбаков в деревне Елизаветовке Глушковского района. Немногим ранее Смирнов рассказал об атаке дрона ВСУ на автомобиль в селе Сергеевка в Глушковском районе. В результате этого получил ранения водитель транспортного средства.