Париж, 28 июля, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Следователи во Франции изучают версию о возможной причастности «анонимной группы противников Олимпиады» к диверсии на железнодорожных путях в ночь на 26 июля, направленную на дестабилизацию летних Олимпийских игр в Париже, сообщила газета Le Parisien.

Global look Press/Vincent Isore/Keystone Press Agency

Ряд французских и международных СМИ получили электронное письмо, подписанное анонимной группой, представляющейся «Неизвестной делегацией». В нём сообщалось, что эта группа берёт на себя ответственность за серию поджогов на железной дороге накануне открытия Игр в Париже.

«Версия скоординированных действий насильственных протестных движений, связанных с ультралевыми, сейчас предпочтительна как никогда», — отмечают авторы статьи Жан-Мишель Декужи и Жереми Фам-Ле.

Правоохранительные органы Франции начали расследование и проводят проверку в связи с возможной причастностью «Неизвестной делегации» к диверсии на железнодорожных путях для дестабилизации Олимпийских игр.

Как сообщало ИА Регнум, в день проведения церемонии открытия Олимпийский игр в Париже 26 июля произошёл сбой в движении высокоскоростных поездов TGV. На объектах железной дороги вспыхнуло несколько пожаров. Поджоги серьёзно нарушили ж/д сообщение. По данным Французской железной дороги, 70% поездов, запланированных по северной и юго-западной линии, 27 июля шли с задержками от одного до двух часов. В результате порядка 800 тыс. пассажиров во Франции были вынуждены остаться на вокзалах.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что к диверсии на железнодорожных путях в день открытия Олимпийских игр в Париже могли быть причастны иностранные силы.

В правительстве Франции заявили, что движение на железных дорогах планируют восстановить к 29 июля.

В тот же день терминал французско-швейцарского аэропорта Базель — Мюлуз — Фрайбург временно закрыли и эвакуировали. Сообщалось, что это сделали из соображений безопасности. По данным телеканала BFM TV, причиной эвакуации стало сообщение о бомбе.