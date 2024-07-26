Париж, 26 июля, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Терминал французско-швейцарского аэропорта Базель — Мюлуз — Фрайбург, также известного как Евроаэропорт, временно закрыли и эвакуировали, сообщил 26 июля телеканал BFM TV.

DPA/TASS

«По соображениям безопасности терминал был эвакуирован и в настоящее время закрыт. Более подробная информация последует», — сообщили в самой гавани.

По информации телеканала, причиной эвакуации послужило сообщение о бомбе.

Как сообщало ИА Регнум, в день проведения церемонии открытия Олимпиады в Париже произошёл сбой в движении высокоскоростных поездов Train à Grande Vitesse (TGV). По информации телеканала BFMTV, на объектах железной дороги произошло несколько поджогов. Министр транспорта Патрис Вергриете назвал произошедшее скоординированными злонамеренными действиями. В результате сбоев порядка 800 тыс. пассажиров были вынуждены остаться на вокзалах.

Также сегодня, 26 июля, журналист Роб Харрис сообщил о внезапной отмене пресс-конференции перед церемонией открытия Олимпиады. По его словам, причины руководство организационного комитета называть не стало. На пресс-конференции планировалось обсудить планы церемонии открытия Игр.