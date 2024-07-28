Баку, 28 июля, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Национальный олимпийский комитет Азербайджана и министерство молодежи и спорта республики направили в Международный олимпийский комитет совместное письмо, в котором выразили протест против «дискриминационных» заявлений телекомментаторов канала France 2 в ходе церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже. Об этом 28 июля сообщило агентство Trend.

Global look Press/ FRANCOIS-XAVIER MARIT/XinHua

По информации источника, комментаторы France 2 обвинили Азербайджан в конфликте с Арменией, а также назвали последнюю другом Франции, заявив, что 2023 год запомнился её жителям потерей Нагорного Карабаха.

В послании назвали подобное неуважительное отношение французского государственного телеканала нарушением Олимпийской хартии. Азербайджанская сторона также призвала МОК в связи с этим сделать публичное заявление и выразить протест в адрес правительства и национального Олимпийского комитета Франции, а также в адрес France 2.

В сентябре 2023 года Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе, после которой республика прекратила свое существование. Затем оттуда началась массовая эвакуация армян, составлявших до этого большую часть населения региона. После этого Баку объявил об интеграции региона в состав республики.

Как сообщало ИА Регнум, во время открытия Олимпиады произошло несколько казусов. Так, сборную Южной Кореи в ходе парада спортсменов перепутали с национальной командой КНДР. Однако во время прохождения по Сене лодки с северокорейскими спортсменами ошибки не было.

Также олимпийский флаг установили на флагшток вверх ногами и также подняли. После этого его сразу спустили, чтобы привести в нормальное положение.

МОК позднее извинился за оплошность ведущих на церемонии открытия Игр, представивших южнокорейских спортсменов как сборную КНДР. Также ролик с основными фрагментами церемонии открытия летней Олимпиады 2024 года удалили с официальных ресурсов МОК.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 июля отметил, что несколько элементов на открытии ОИ в Париже были совершенно отвратительными. Представитель Кремля уточнил, что такие моменты противоречат законодательству РФ.