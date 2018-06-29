Париж, 27 июля, 2024, 01:47 — ИА Регнум. Олимпийский флаг в рамках церемонии открытия летней Олимпиады в Париже установили на флагшток вверх ногами.

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К сцене, которая имела форму Эйфелевой башни, знамя вынесла таинственная фигура. После водружения на флагшток его подняли в таком же положении.

В первый раз в истории Игр парад делегаций состоялся не на стадионе. Церемонию провели на реке Сене, которая протекает через Париж.

Олимпиада-2024 пройдёт в столице Франции до 11 августа.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля организационный комитет Олимпийских игр в Париже без объяснения причин отменил пресс-конференцию перед церемонией открытия соревнований. О решении сообщили менее чем за 20 минут до начала брифинга.

Российским и белорусским спортсменам разрешили участвовать в Олимпиаде-2024 только в «нейтральном статусе» при соблюдении ряда критериев. Такое решение принял в декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК).

Организаторы Игр отказались допускать до участия в соревнованиях тех атлетов, которые публично поддержали спецоперацию России или имеют контракт с силовыми структурами в РФ. 18 июля МОК опубликовал список из 15 российских спортсменов, которым разрешили участвовать в Олимпиаде-2024.