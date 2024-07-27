Париж, 27 июля, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) извинился перед руководством Южной Кореи за оплошность, которую допустили ведущие на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, представившие южнокорейских спортсменов как команду из КНДР. Об этом говорится в сообщении комитета в соцсети Х.

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Мы приносим глубокие извинения за ошибку, которая произошла во время представления южнокорейской команды в ходе трансляции церемонии открытия», — заявили в МОК.

Несмотря на это, представитель минспорта Южной Кореи Чан Ми Ран сообщил, что уже запросил встречу с президентом МОК Томасом Бахом для выяснения обстоятельств. Кроме того, ведомство попросило МИД страны направить «решительный протест» французской стороне.

В самой Олимпийской деревне есть строгое разделение между двумя странами: спортсмены из Южной Кореи и из КНДР живут в разных концах деревни.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля в ходе церемонии открытия Олимпийских игр в Париже при прохождении лодки со сборной Южной Кореи по Сене южнокорейских спортсменов перепутали с командой КНДР. При этом ошибки при прохождении лодки с северокорейскими спортсменами не было. После этого инцидента министерство культуры, спорта и туризма Южной Кореи заявило о намерении добиваться встречи с Бахом.

Ещё одним казусом на открытии Олимпиады стало поднятие флага Игр, который установили на флагшток вверх ногами. После этого флаг сразу спустили и вернули в правильное положение.