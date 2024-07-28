Москва, 28 июля, 2024, 11:24 — ИА Регнум. Некоторые из элементов церемонии открытия XXXIII летних Олимпийских игр в Париже оказались совершенно отвратительными. Об этом 27 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

AP Photo/Ricardo Mazalan

Представитель Кремля, слова которого привели «Известия», уточнил, что видел большую часть церемонии.

«Действительно, имели место совершенно отвратительные моменты», — сказал он.

По словам Пескова, церемонию открытия согласовывают с Международным олимпийским комитетом (МОК), и последний пошёл по опасному пути, допустив попадание в сценарий такого рода моментов.

Пресс-секретарь российского президента также отметил, что такие эпизоды с церемонии открытия Олимпиады противоречат законодательству РФ.

«Можно только радоваться, что наши зрители этого не видели», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 26 июля греческий портал pronews. gr написал, что открытие Олимпийских игр в Париже показало крах цивилизации и христианской культуры в Западной Европе. Отмечалось, что присутствие на церемонии открытия Олимпиады трансвеститов, пытавшихся выдавать себя за Иисуса Христа и его учеников на тайной вечере, вызвало у зрителей бурную реакцию.

Племянница одного из лидеров французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, депутат Европарламента Марион Марешаль также негативно отреагировала на церемонию открытия Игр. По её мнению, удачно поставленные сцены просто потерялись между обезглавленной Марией-Антуанеттой, трансвеститами и целующейся парой.

Журналист из Италии Анджело Джулиано после открытия Олимпиады в Париже заявил, что просит Россию предоставить ему политическое убежище. Он подчеркнул, что не желает быть часть этого очень плохого шоу.

Американский предприниматель и мультимиллиардер Илон Маск резко высказался о пародии трансвеститов и представителей ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено) на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи на открытии Олимпиады. По его словам, это было проявлением вопиющего неуважения к христианам.